Turismo, numeri in crescita in Italia nel 2025. I dati

"Voglio ringraziare i ristoratori che sono una categoria che ha dimostrato grande passione e resilienza e ci ha messo cuore e ragione. Ricordiamoci che non è passata una vita da quando era tutto chiuso - ha dichiarato la ministra del Turismo Daniela Santanché a Rimini - Ma permettetemi di ricordare una figura determinante della ristorazione che voglio ringraziare. Al di là del fatto che in Italia si mangia bene dovunque, chi entra in un ristorante, prima ancora di sapere come mangerà, ricorderà il sorriso di quel cameriere che l'ha servito e accompagnato al tavolo. Non hanno ancora avuto il giusto status e il giusto riconoscimento i camerieri e questo è uno degli obiettivi che mi sono posta".