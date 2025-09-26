Turismo culturale, l'Italia la meta più ambita: rischi e opportunità
In un contesto globale in cui il turismo culturale si sta imponendo come uno dei segmenti più rilevanti e dinamici del panorama economico internazionale, l’Italia è tra le mete più ambite ma anche tra le più vulnerabili. Forte di una crescita degli arrivi internazionali del 12,8% rispetto al 2024, il Bel Paese è soggetto a overtourism e incuria che mettono a rischio la sua bellezza. Come comportarsi, allora, per tutelare la memoria e il paesaggio? Ne parliamo con Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider