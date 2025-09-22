Turismo più sostenibile, volare meno frequentemente e soggiornare più

La durata del viaggio leva di un turismo più sostenibile secondo Evaneos. A partire dal 2026 la piattaforma modificherà la propria offerta introducendo una durata minima di soggiorno per gli itinerari che prevedono spostamenti aerei ascolta articolo

Il turismo genera quasi il 10% delle emissioni globali di gas serra. Evaneos, specialista in viaggi sostenibili, sta compiendo un nuovo passo in avanti verso l’ambiente. A partire dal 2026, la piattaforma modificherà la propria offerta introducendo una durata minima di soggiorno per gli itinerari che prevedono voli aerei. L'obiettivo è sensibilizzare i viaggiatori sull'impatto ambientale dei loro viaggi attraverso azioni concrete: soggiornare più a lungo nella destinazione quando ci si sposta lontano o scegliere destinazioni più vicine.

Nel 2030 si volerà meno e si soggiornerà più a lungo Volare meno frequentemente e soggiornare più a lungo. In concreto, Evaneos consiglia ora soggiorni minimi per i viaggi aerei in base alla portata del raggio: 7 giorni minimo per i viaggi a corto e medio raggio (meno di 5.000 km) nel 2026, con una media di 12 giorni per il lungo raggio prevista entro il 2030. Minimo 10 giorni per i viaggi a lungo raggio (tra 5.000 e 11.000 km) nel 2026, con una media di 16 giorni prevista entro il 2030. Invece 12 giorni minimo per i viaggi a lunghissimo raggio (11.000-13.000 km) nel 2026, con una media di 19 giorni prevista entro il 2030. Infine 14 giorni minimo per i viaggi a raggio ultra-lungo (oltre 13.000 km) nel 2026, con una media di 23 giorni prevista entro il 2030 Approfondimento Dall’agente di viaggio al chatbot: come l’IA sta cambiando il turismo

La durata dei soggiorni passa a +3 giorni in media rispetto al 2025 Entro la fine del 2026, la piattaforma adeguerà gradualmente la sua offerta online per includere questi minimi. Tale cambiamento ha un triplice impatto: per il clima, riducendo la frequenza dei voli; per le destinazioni, massimizzando i benefici economici locali; per i viaggiatori, consentendo un approfondimento del territorio più profondo. “Estendere la durata dei soggiorni per ripensare il modo in cui viaggiamo è una decisione semplice ma impegnativa. Noi di Evaneos vogliamo dimostrare che è possibile sognare di cambiare le cose massimizzando gli impatti positivi e riducendo quelli negativi. Abbiamo ideato questa strategia per incoraggiare i viaggiatori ad avere una visione olistica dell'impatto dei loro viaggi e per renderla facilmente reperibile sul nostro sito”, ha dichiarato Laurent de Chorivit, co-CEO di Evaneos. Approfondimento Da Milano a Enna su un'auto elettrica, la ricarica da Nord a Sud