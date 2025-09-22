Turismo più sostenibile, volare meno frequentemente e soggiornare più

La durata del viaggio leva di un turismo più sostenibile secondo Evaneos. A partire dal 2026 la piattaforma modificherà la propria offerta introducendo una durata minima di soggiorno per gli itinerari che prevedono spostamenti aerei
Il turismo genera quasi il 10% delle emissioni globali di gas serra. Evaneos, specialista in viaggi sostenibili, sta compiendo un nuovo passo in avanti verso l’ambiente. A partire dal 2026, la piattaforma modificherà la propria offerta introducendo una durata minima di soggiorno per gli itinerari che prevedono voli aerei. L'obiettivo è sensibilizzare i viaggiatori sull'impatto ambientale dei loro viaggi attraverso azioni concrete: soggiornare più a lungo nella destinazione quando ci si sposta lontano o scegliere destinazioni più vicine.
Nel 2030 si volerà meno e si soggiornerà più a lungo
Volare meno frequentemente e soggiornare più a lungo. In concreto, Evaneos consiglia ora soggiorni minimi per i viaggi aerei in base alla portata del raggio: 7 giorni minimo per i viaggi a corto e medio raggio (meno di 5.000 km) nel 2026, con una media di 12 giorni per il lungo raggio prevista entro il 2030. Minimo 10 giorni per i viaggi a lungo raggio (tra 5.000 e 11.000 km) nel 2026, con una media di 16 giorni prevista entro il 2030. Invece 12 giorni minimo per i viaggi a lunghissimo raggio (11.000-13.000 km) nel 2026, con una media di 19 giorni prevista entro il 2030. Infine 14 giorni minimo per i viaggi a raggio ultra-lungo (oltre 13.000 km) nel 2026, con una media di 23 giorni prevista entro il 2030
Approfondimento
Dall’agente di viaggio al chatbot: come l’IA sta cambiando il turismo
La durata dei soggiorni passa a +3 giorni in media rispetto al 2025
Entro la fine del 2026, la piattaforma adeguerà gradualmente la sua offerta online per includere questi minimi. Tale cambiamento ha un triplice impatto: per il clima, riducendo la frequenza dei voli; per le destinazioni, massimizzando i benefici economici locali; per i viaggiatori, consentendo un approfondimento del territorio più profondo. “Estendere la durata dei soggiorni per ripensare il modo in cui viaggiamo è una decisione semplice ma impegnativa. Noi di Evaneos vogliamo dimostrare che è possibile sognare di cambiare le cose massimizzando gli impatti positivi e riducendo quelli negativi. Abbiamo ideato questa strategia per incoraggiare i viaggiatori ad avere una visione olistica dell'impatto dei loro viaggi e per renderla facilmente reperibile sul nostro sito”, ha dichiarato Laurent de Chorivit, co-CEO di Evaneos.
Approfondimento
Da Milano a Enna su un'auto elettrica, la ricarica da Nord a Sud
Un approccio olistico all'impatto ambientale dei viaggi
Evaneos ha sviluppato una strategia di decarbonizzazione per il 2030 con il supporto di Carbone 4, società di consulenza specializzata. Questo approccio si articola attorno a quattro pilastri: Viaggiare più vicino a casa; preferire ai voli alternative a basse emissioni di carbonio, ad esempio il treno; ridurre le proprie emissioni nella destinazione (alloggio, attività, trasporti, etc.) ; estendere la durata dei soggiorni. “Con la nostra strategia di decarbonizzazione, abbiamo voluto ripensare il viaggio nel suo complesso, per incoraggiare un turismo più rispettoso del clima e dell'ambiente. I pilastri di questo approccio mirano a informare e supportare meglio i viaggiatori nel fare scelte più sostenibili, come ad esempio adattare la durata del loro soggiorno al mezzo di trasporto prescelto, senza sacrificare la ricchezza dell'esperienza”, ha affermato Aurélie Sandler, co-CEO di Evaneos.