Da Milano a Enna su un'auto elettrica, la ricarica da Nord a Sud

Quando si è a bordo di un'auto elettrica la paura di restare a piedi è dietro l'angolo, soprattutto quando all'orizzonte c'è in previsione un viaggio lungo. Allora iniziano le domande: Ci saranno le colonnine? quanto tempo ci vorrà? E se resto senza?Questa estate abbiamo fatto un viaggio da Milano a Enna, quasi 1500 km attraversando praticamente tutto lo Stivale, a bordo di una Polestar 4. Ecco il nostro racconto

Le colonnine sono distribuite principalmente nelle grandi città e nelle regioni del Nord, mentre il Sud e le aree rurali stanno recuperando terreno grazie a nuovi investimenti.

Negli ultimi anni la rete di colonnine per la ricarica delle auto elettriche in Italia ha registrato una crescita significativa, ma il divario tra Nord e Sud resta evidente. Secondo i dati più recenti, il 57% delle colonnine si trova nelle regioni settentrionali, mentre il Sud si deve accontentare del 23% e il Centro del 20%. La Sicilia, tuttavia, si sta distinguendo come una delle regioni più attive nel Mezzogiorno, anche grazie ai nuovi investimenti legati al PNRR

Si parte il 4 agosto a bordo della Polestar 4, versione Single Motor 200 kW 272 CV, con un'autonomia segnata sul display di 450 km. Decidiamo di fermarci dalle parti di Arezzo, a 1 km dall'uscita. L'app Google ci ha segnalato un punto di ricarica Tesla molto bello appoggiato a una struttura alberghiera a 4 stelle. Per chi ricarica, bagno dell'hotel a disposizione, servizio ristorante e piscina. In 35 minuti abbiamo ricaricato l'auto all'80%. Nel tempo a disposizione passeggiata per il cane, caffè per adulti, bibita per i bambini e giochi d'acqua tutto all'ombra e a bordo piscina. Una pausa relax molto bella grazie ad una semplice ricarica. Un'opportunità a cui non avremmo mai pensato se non fosse stata per la necessità di un pieno di energia.

2ª tappa: Roma-Enna (890km)

Siamo al 5 agosto, si parte presto, già alle 5,30 del mattino siamo in macchina. Il navigatore consiglia sosta a Battipaglia (SA). Sempre a 1 km dall'uscita ottimo punto di ristoro alle porte della città. Ricarica veloce da 100 kW. Questa volta la pausa dura di più (un'ora): colazione al bar della stazione e spesa di prodotti tipici. La colonnina infatti dista pochi passi da due famosi caseifici della zona. Un modo alternativo di vivere il viaggio e di stare anche lontano da posti affollati come gli Autogrill. Dopo circa 60 minuti si riparte. Questa volta la tratta è più lunga, abbiamo la macchina carica al 95%. Google segnala ricarica Tesla a Palmi (RC). Dopo quasi 4 ore arriviamo ed è un'altra bella sorpresa. Anche qui area relax attigua ad un albergo di lusso. Quindi possibilità di sfruttare i servizi, area relax esterna, bar e ristorantre. Ma al nostro arrivo si è abbattuto un violento temporale che non ci ha permesso di scendere. Grazie alla tettoia nel punto di ricarica abbiamo sostato al riparo e sfruttato la ricarica rapida. In 35 minuti abbiamo incamerato il necessario per arrivare al traguardo finale in Sicilia.

Ricapitolando abbiamo percorso in due giorni quasi 1500 km ricaricando 4 volte. I punti di ristoro sono stati facili da trovare, ma lungo il tragitto ne abbiamo incontrati di svariati (Autogrill compresi). Viaggio in elettrico molto rilassante, senza intoppi e e ansia di restare con la batteria della macchina a secco. Viaggiare in elettrico, anche per viaggi lunghi si può. Il compromesso è fare più pause che non fanno sicuramente male e avere pazienza sfruttando il tempo a disposizione per fare dell'altro: shopping, lettura di un libro o quando possibile una passeggiata.