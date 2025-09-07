Turismo, gli stranieri “salvano” la stagione estiva 2025: i dati

Tra la frenata degli italiani e la crescita disomogenea degli stranieri, l’estate si archivia con dati contrastanti sia a livello territoriale sia per quanto riguarda la tipologia di vacanza. L’analisi rileva risultati positivi per Nord-Ovest e Nord-Est mentre Centro e Sud-Isole chiudono il trimestre in leggera flessione. Sul fronte dei prodotti turistici, il mare segna la battuta d’arresto maggiore, seguita dalle città d’arte mentre dati positivi si registrano su campagna, montagna, laghi e località termali

Per approfondire: Recensioni turistiche online, in arrivo il Codice di condotta europeo: come funzionerà