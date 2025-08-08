Stabilimenti balneari vuoti, crisi definitiva o difficoltà passeggera?

File di ombrelloni vuoti e spiagge deserte: questa è la fotografia dei primi mesi della stagione balneare italiana. Le presenze negli stabilimenti balneari hanno subito una contrazione del 20-30% rispetto ai numeri dell’anno scorso e luglio è stato, senza dubbio, il mese peggiore. Le motivazioni di questo drastico calo sono varie: dai costi dei lidi alle diverse abitudini degli italiani in vacanza, fino all’affermarsi del turismo mordi e fuggi