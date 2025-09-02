Recensioni turistiche online, in arrivo il Codice di condotta europeo

"Il nuovo Codice di condotta della Commissione europea sulle recensioni online nel settore turistico rappresenta un passo importante nella direzione della trasparenza e dell'affidabilità. L'Italia è stata lungimirante su questo tema, arrivando a regolamentare il settore prima di altri Stati membri dell'Unione. Sono felice di vedere che l'Ue sta seguendo il percorso da noi tracciato" dice la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Garantire recensioni autentiche e attendibili - aggiunge - è fondamentale per rafforzare la fiducia dei consumatori e promuovere un turismo di qualità, affidabile e competitivo. Sono particolarmente soddisfatta di questo risultato, perché avevamo già discusso di questo argomento con il commissario Tzitzikostas durante il nostro incontro di luglio a Varsavia. È motivo di orgoglio constatare che quell'interlocuzione ha contribuito a questo importante passo avanti" conclude