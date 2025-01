Stop recensioni online false, al via nuove norme. Cosa prevedono

Introduzione

Il governo lancia una battaglia contro le recensioni false online: è stato approvato in Consiglio dei ministri il primo disegno di legge annuale sulle Pmi, in cui è contenuto un regolamento per contrastare il diffuso fenomeno di lasciare commenti falsi sui siti di realtà imprenditoriali come hotel, strutture termali, ristoranti e attrazioni turistiche, causando danni dovuti a concorrenza sleale, pubblicità occulta e frodi. Ecco tutto quello che c’è da sapere