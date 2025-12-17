Offerte Sky
Nord Europa, jet militari volano a forma di albero di Natale

Mondo

Nei cieli di Svezia e Danimarca un gruppo di jet ha volato in formazione ricreando l’immagine di un albero di Natale. Il gruppo, composto da 18 jet da combattimento svedesi e tre dell'esercito danese, ha sorvolato la Svezia meridionale e la città di Copenaghen.

