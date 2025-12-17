Nei cieli di Svezia e Danimarca un gruppo di jet ha volato in formazione ricreando l’immagine di un albero di Natale. Il gruppo, composto da 18 jet da combattimento svedesi e tre dell'esercito danese, ha sorvolato la Svezia meridionale e la città di Copenaghen.
Prossimi video
Venezuela, Trump impone blocco petroliere, Maduro: minacce grottesche
Mondo
Nord Europa, jet militari volano a forma di albero di Natale
Mondo
Giappone, 32enne si sposa con chatbot creato con ChatGPT
Mondo
Inghilterra, omicidio bambina di 9 anni: indagato 15enne
Mondo
Start, la vigilia del Consiglio europeo
Mondo
Putin: “Dialogo con l’Ue solo con nuove élite politiche"
Mondo
Il Regno Unito torna nel programma Erasmus
Mondo