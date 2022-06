Doppio cognome, oggi la sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Cosa cambia

9/10 ©Ansa

Attualmente al momento della nascita il doppio cognome si può registrare all'ufficio di stato civile oppure in ospedale dopo il parto con il consenso di entrambi i genitori, ma al momento l'ordine è prestabilito: quello del padre precede sempre quello della madre. Per poter mettere in pratica anche l'ordine inverso o tenere solo il cognome della mamma bisognerà prima aspettare l'entrata in vigore di una circolare ministeriale e di una legge che modifichi il codice civile fornendo nuove regole agli uffici dello stato civile, riorganizzando l'anagrafe