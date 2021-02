Consulta: cognome padre retaggio patriarcale, basta disparità

Il caso del Tribunale di Bolzano

Tutto nasce dal Tribunale di Bolzano che chiedeva di dichiarare incostituzionale la norma là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno. Nell'ordinanza, la Corte ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza per ricordare che - al di là di come sono poste le questioni di legittimità costituzionale - ciò "non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite". A sostegno della decisione di autorimessione della questione di legittimità, la Corte ha poi osservato che, qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l'accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l'acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, verrebbe ad essere così riconfermata la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell'uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte, che ha più volte invitato il legislatore a intervenire.