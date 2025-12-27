Pagliara dei Marsi, nel borgo abruzzese la prima nascita dopo 30 anni

A Pagliara dei Marsi, antico borgo rurale alle pendici del Monte Girifalco, in Abruzzo, i gatti sono di gran lunga più numerosi delle persone. Ma negli ultimi mesi c'è una novità: è nata una bambina. Si chiama Lara Bussi Trabucco, ed è la prima bimba nata a Pagliara dei Marsi in quasi 30 anni, portando la popolazione del microscopico paese a circa 20 abitanti. L'ultima nascita risaliva infatti al 1996. La sua storia è raccontata dal Guardian che ha incontrato la madre della piccola: "Persone che non sapevano nemmeno dell'esistenza di Pagliara dei Marsi sono venute qui solo perché avevano sentito parlare di Lara", racconta Cinzia Trabucco. "A soli nove mesi è già famosa". E il battesimo di Lara, celebrato nella chiesa di fronte a casa, ha visto la partecipazione di tutta la comunità.

Il crollo demografico

"Pagliara dei Marsi ha subito un drastico spopolamento, aggravato dalla perdita di molti anziani, senza alcun ricambio generazionale", ha affermato la sindaca di Pagliara, Giuseppina Perozzi, che vive a pochi passi dalla piccola Lara. Perozzi ha detto di essere grata a Cinzia Trabucco, 42 anni, e al suo compagno, Paolo Bussi, 56 anni, per aver messo su famiglia e spera che questo possa ispirare altri a fare lo stesso. Trabucco, insegnante di musica, è nata a Frascati, e ha lavorato a Roma per anni prima di decidere di trasferirsi nel paese natale del nonno, per formare una famiglia lontano dal caos della città. E a Pagliara qualche anno fa ha incontrato Bussi, operaio edile. Pagliara dei Marsi è minuscola, ma è emblematica di un panorama nazionale che sta diventando dominato dall'invecchiamento della popolazione e dallo svuotamento delle scuole, scrive il Guardian, mettendo a dura prova le finanze pubbliche e presentando sfide economiche e sociali scoraggianti per i leader a livello locale, regionale e nazionale. Secondo l'Istat, nel 2024 il numero di nascite in Italia ha raggiunto il minimo storico di 369.944, rimanendo il linea con un trend negativo durato 16 anni. Anche il tasso di fecondità è sceso a un minimo storico, con una media di 1,18 figli nati da donne in età fertile nel 2024, uno dei più bassi dell'UE.

L'incognita sul futuro scolastico

La coppia abruzzese è preoccupata anche per il futuro scolastico di Lara. L'ultima volta che Pagliara dei Marsi ha avuto un'insegnante – la cui casa fungeva anche da scuola – è stato decenni fa. C'è una scuola dell'infanzia e una scuola elementare nella vicina Castellafiume, ma data la chiusura delle scuole in tutta Italia a causa del calo delle nascite, non è dato sapere se ci saranno abbastanza bambini per sostenere la struttura a lungo termine. La mamma della piccola ha spiegato che gli incentivi finanziari non sono stati sufficienti a frenare la tendenza. "L'intero sistema deve essere rivoluzionato. Siamo un Paese con tasse elevate, ma questo non si traduce in una buona qualità della vita o in buoni servizi sociali".