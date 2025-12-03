Monterosso Grana, il paese dove sono nati 5 bambini in un mese

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Monterosso Grana, diventa un caso il paese di montagna dove sono nati 5 bambini in un mese

Cronaca
©Getty

"È un incoraggiamento a proseguire con impegno nella costruzione di servizi, occasioni di socialità e progetti che guardano al futuro”, dichiara il sindaco del piccolo comune del cuneese che ha 550 abitanti

ascolta articolo

L'ultima a venire al mondo è stata Flora. Prima di lei Francesco, a distanza di pochi giorni Tilde e Adenike. Il quinto bimbo è nato nell’unica famiglia indiana e si chiama Gurbaaz. Cinque nati in un mese. Un record per la piccola comunità montana piemontese, quella di Monterosso Grana. Un paesino di 550 abitanti nel cuore della Valle Grana, nel Cuneese. Una festa per il paese. “Per un piccolo comune di montagna, spesso chiamato a confrontarsi con lo spopolamento e il calo demografico, questo risultato assume un valore particolarmente importante” dice il sindaco Stefano Isaia intervistato dal Corriere della Sera di Torino.  

Il caloroso benvenuto del paese

"L’intera comunità accoglie con gioia i nuovi arrivati e rivolge un caloroso benvenuto alle loro famiglie, con la speranza che questo trend positivo possa continuare e diventare un esempio per tanti altri piccoli centri delle nostre aree interne. Queste cinque nuove nascite rappresentano una felicità per tutta la comunità e confermano che Monterosso Grana è un paese vivo, capace di attrarre e sostenere le famiglie. È un incoraggiamento a proseguire con impegno nella costruzione di servizi, occasioni di socialità e progetti che guardano al futuro” sottolinea il primo cittadino di Monterosso Grana che aggiunge scherzando: “Sicuramente il merito sarà anche di San Valentino” visto che nove mesi prima di novembre c'è appunto febbraio, il mese degli innamorati.

Approfondimento

Natalità in calo in Italia, Mattarella: "Servono stipendi adeguati"

Cronaca: Ultime notizie

Italo e Empethy proseguono la collaborazione per donare casa ai cani

Cronaca

Il  randagismo ha in Italia un costo annuale che oscilla tra gli 80 e i 100 milioni di euro....

Monterosso Grana, il paese dove sono nati 5 bambini in un mese

Cronaca

"È un incoraggiamento a proseguire con impegno nella costruzione di servizi, occasioni di...

Donna picchiata a morte in casa vicino Ancona: si cerca il marito

Cronaca

La vittima, Sadjide Muslija, di origini macedoni, è stata trovata morta in un'abitazione di...

Ramy Elgaml, pm confermano omicidio stradale per carabiniere e amico

Cronaca

Il 19enne è morto il 24 novembre 2024: lo scooter su cui viaggiava, guidato da Fares Bouzidi, è...

Licenziata per aver dato del tu, capo: “Quello solo ultimo episodio”

Cronaca

Si andrà in tribunale per il fatto avvenuto la scorsa estate nel Circolo Canottieri di Roma. Una...

Cronaca: i più letti