Monterosso Grana, il paese dove sono nati 5 bambini in un mese

L'ultima a venire al mondo è stata Flora. Prima di lei Francesco, a distanza di pochi giorni Tilde e Adenike. Il quinto bimbo è nato nell’unica famiglia indiana e si chiama Gurbaaz. Cinque nati in un mese. Un record per la piccola comunità montana piemontese, quella di Monterosso Grana. Un paesino di 550 abitanti nel cuore della Valle Grana, nel Cuneese. Una festa per il paese. “Per un piccolo comune di montagna, spesso chiamato a confrontarsi con lo spopolamento e il calo demografico, questo risultato assume un valore particolarmente importante” dice il sindaco Stefano Isaia intervistato dal Corriere della Sera di Torino .

Il caloroso benvenuto del paese

"L’intera comunità accoglie con gioia i nuovi arrivati e rivolge un caloroso benvenuto alle loro famiglie, con la speranza che questo trend positivo possa continuare e diventare un esempio per tanti altri piccoli centri delle nostre aree interne. Queste cinque nuove nascite rappresentano una felicità per tutta la comunità e confermano che Monterosso Grana è un paese vivo, capace di attrarre e sostenere le famiglie. È un incoraggiamento a proseguire con impegno nella costruzione di servizi, occasioni di socialità e progetti che guardano al futuro” sottolinea il primo cittadino di Monterosso Grana che aggiunge scherzando: “Sicuramente il merito sarà anche di San Valentino” visto che nove mesi prima di novembre c'è appunto febbraio, il mese degli innamorati.