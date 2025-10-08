Esplora tutte le offerte Sky
Kitagawa, Robson e Yaghi vincono il Premio Nobel per la Chimica 2025

Scienze
Pagina X Nobel Prize

I tre sono stati premiati per il loro lavoro sulle "strutture metallo-organiche" che "possono essere utilizzate per raccogliere acqua dall'aria del deserto, catturare l'anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o catalizzare reazioni chimiche"

Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi sono i vincitori del Premio Nobel per la Chimica 2025, "per lo sviluppo di strutture metallo-organiche" che "possono essere utilizzate per raccogliere acqua dall'aria del deserto, catturare l'anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o catalizzare reazioni chimiche".

Una nuova forma di architettura molecolare

I tre scienziati, spiega la Royal Swedish Academy of Sciences, "hanno sviluppato una nuova forma di architettura molecolare. Nelle loro strutture, gli ioni metallici fungono da pilastri collegati da lunghe molecole organiche (a base di carbonio). Insieme, gli ioni metallici e le molecole sono organizzati per formare cristalli che contengono grandi cavità. Questi materiali porosi sono chiamati strutture metallo-organiche (MOF). Variando i mattoni utilizzati nelle MOF, i chimici possono progettarle per catturare e immagazzinare sostanze specifiche. Le MOF possono anche innescare reazioni chimiche o condurre elettricità".

Nobel per la Fisica, premiati tre studiosi di quantistica

Chi sono i vincitori 

Susumu Kitagawa, è giapponese ed è nato nel 1951 a Kyoto dove, ora, insegna all'università. Richard Robson, invece, è nato nel 1937 a Glusburn, nel Regno Unito ed è professore all'università di Melbourne, in Australia. Omar M. Yaghi è nato nel 1965 ad Amman, in Giordania. Oggi insegna negli Usa, a Berkeley, in California.

Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
