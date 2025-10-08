Kitagawa, Robson e Yaghi vincono il Premio Nobel per la Chimica 2025

Mondo

Il riconoscimento per la Medicina è andato a Victor Ambros e Gary Ruvkun, per le loro scoperte nell'ambito dei microRNA. Quello per la Fisica è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey Hinton, pionieri dell'IA. A vincere per la Chimica sono stati 'gli hacker delle proteine' David Baker, Demis Hassabis e John Jumper. L'autrice sudcoreana Han Kang ha portato a casa il Nobel per la Letteratura; l'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo quello per la Pace; Acemoglu, Johnson e Robinson per l'Economia