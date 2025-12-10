Maria Corina Machado assente a consegna del premio Nobel per la Pace

La leader dell'opposizione venezuelana, insignita del Nobel per la Pace, sarà rappresentata dalla figlia, Ana Corina Sosa Machado alla cerimonia di premiazione che si terrà oggi, a Oslo. Sarà proprio lei "a pronunciare il discorso scritto da Maria Corina stessa", ha spiegato il direttore dell'Istituto Nobel
Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace, non è attualmente in Norvegia e non parteciperà alla cerimonia questo pomeriggio a Oslo. Lo ha dichiarato Kristian Berg Harpviken, il direttore dell'Istituto Nobel, all'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. La leader dell'opposizione venezuelana sarà rappresentata dalla figlia, Ana Corina Sosa Machado alla cerimonia di premiazione che si terrà oggi, a Oslo. "Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ritirare il premio a nome della madre", ha dichiarato ancora Harpviken. "Sarà la figlia a pronunciare il discorso scritto da Maria Corina stessa", ha aggiunto.
La clandestinità di Machado
La 58enne vive in clandestinità in Venezuela e non era chiaro se sarebbe riuscita a uscire dal Paese latinoamericano per partecipare all'evento. Harpviken ha anche dichiarato di non sapere dove si trovi attualmente la leader dell'opposizione venezuelana. "Non so esattamente dove si trovi", ha detto commentando la notizia che Machado non parteciperà alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace oggi a Oslo. Data la natura repressiva del regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro, "poche persone sono a conoscenza di dove si trovi e come si muova Machado", ha spiegato ancora.
Il premio per l'attivista venezuelana
Machado è un'attivista venezuelana per i diritti umani ed è stata deputata dell'Assemblea nazionale del Venezuela dal 2011 al 2014. Ha fondato il movimento politico Vente Venezuela, come pure l'associazione civile Súmate ed è membro, insieme ad Antonio Ledezma e Diego Arria, della piattaforma cittadina "Io sono il Venezuela”. È stata premiata "per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". Machado dopo l'annuncio, aveva raccontato di essere "sotto shock". Poi aveva spiegato sui social: "Questo immenso riconoscimento della lotta di tutti i venezuelani è uno stimolo per portare a termine il nostro compito: raggiungere la democrazia". Quindi aveva lanciato un appello a Donald Trump, che aspirava allo stesso premio per la pace: "Siamo alle soglie della vittoria e oggi più che mai contiamo sul presidente Trump, sul popolo degli Stati Uniti, sul popolo dell'America Latina e sulle nazioni democratiche del mondo come nostri principali alleati per raggiungere la libertà e la democrazia". Il presidente Usa l'aveva poi chiamata per congratularsi.
Approfondimento
Machado, la Thatcher di Caracas: volto liberale della lotta a Maduro
©Getty
Premio Nobel per la Pace, i vincitori dal 1901 a oggi
Personalità della politica e dell'attivismo per i diritti, ma anche molte organizzazioni. Il riconoscimento, istituto nel 1901, ha premiato i personaggi che nella storia si sono distinti per il loro impegno nella pace. Tra i nomi ricordiamo Madre Teresa di Calcutta, Martin Luther King, Nelson Mandela, Barack Obama, e poi l'Unione Europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa