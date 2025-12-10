Maria Corina Machado assente a consegna del premio Nobel per la Pace

La leader dell'opposizione venezuelana, insignita del Nobel per la Pace, sarà rappresentata dalla figlia, Ana Corina Sosa Machado alla cerimonia di premiazione che si terrà oggi, a Oslo. Sarà proprio lei "a pronunciare il discorso scritto da Maria Corina stessa", ha spiegato il direttore dell'Istituto Nobel

Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace, non è attualmente in Norvegia e non parteciperà alla cerimonia questo pomeriggio a Oslo. Lo ha dichiarato Kristian Berg Harpviken, il direttore dell'Istituto Nobel, all'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. La leader dell'opposizione venezuelana sarà rappresentata dalla figlia, Ana Corina Sosa Machado alla cerimonia di premiazione che si terrà oggi, a Oslo. "Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ritirare il premio a nome della madre", ha dichiarato ancora Harpviken. "Sarà la figlia a pronunciare il discorso scritto da Maria Corina stessa", ha aggiunto.

La clandestinità di Machado

La 58enne vive in clandestinità in Venezuela e non era chiaro se sarebbe riuscita a uscire dal Paese latinoamericano per partecipare all'evento. Harpviken ha anche dichiarato di non sapere dove si trovi attualmente la leader dell'opposizione venezuelana. "Non so esattamente dove si trovi", ha detto commentando la notizia che Machado non parteciperà alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la pace oggi a Oslo. Data la natura repressiva del regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro, "poche persone sono a conoscenza di dove si trovi e come si muova Machado", ha spiegato ancora.