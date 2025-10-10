Carismatica, controversa e instancabile: la vincitrice del premio Nobel per la Pace è la nuova icona della lotta democratica in Venezuela. Con il suo stile diretto e la fede profonda, ha riportato speranza in un Paese stremato. Esclusa dalle elezioni del 2024, ha continuato la campagna accanto al candidato Edmundo González. Oggi vive nascosta, ma la sua influenza politica resta potentissima
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi