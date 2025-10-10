Esplora tutte le offerte Sky
Machado, la Thatcher di Caracas: volto liberale della resistenza a Maduro

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Carismatica, controversa e instancabile: la vincitrice del premio Nobel per la Pace è la nuova icona della lotta democratica in Venezuela.  Con il suo stile diretto e la fede profonda, ha riportato speranza in un Paese stremato. Esclusa dalle elezioni del 2024, ha continuato la campagna accanto al candidato Edmundo González. Oggi vive nascosta, ma la sua influenza politica resta potentissima

