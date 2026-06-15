Supermedia YouTrend: PD in calo. Vannacci sale ancora

Vediamo la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto effettuati dai principali istituti italiani. Le due dinamiche che spiccano in questa fase sono la battuta d'arresto del Partito democratico, sullo sfondo dell’uscita di Picierno e delle le polemiche sulla patrimoniale, e il nuovo record per Futuro nazionale, una crescita che va a detriminto della Lega