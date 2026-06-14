Karim Zaimović, la voce spezzata dell’assedio di Sarajevo

"Il segreto della marmellata di lamponi" raccoglie i racconti radiofonici dello scrittore e giornalista ucciso a 24 anni da una granata durante la guerra in Bosnia degli anni Novanta, uno degli esponenti più luminosi della scena culturale sarajevese. Di questa figura leggendaria abbiamo parlato con i traduttori del libro, Enrico Davanzo e Dino Huseljić: "La voce di Karim era conforto, consolazione, cura, opportunità. Oggi è una leggenda e la sua testimonianza è ora più che mai attuale