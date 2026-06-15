Cosa rappresentiamo davvero per i nostri figli? Forse tutto

Il rapporto tra i genitori e i figli è la chiave di volta del destino di intere comunità, se un figlio si è sentito poco amato o addirittura respinto, qualcuno ne pagherà il prezzo, oltre al diretto interessato e ai suoi affetti. Se saltano certi delicati passaggi, si farà strada una natura ostile ai propri simili, disattenta alla vita altrui