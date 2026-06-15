Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Lavoro, la Generazione Z è davvero indecisa o è solo esausta?

Beatrice Subissi

©Getty

La presunta svogliatezza della Gen Z nasconde in realtà una profonda stanchezza decisionale, amplificata dalle vetrine del successo sui social e dall’impatto dell’intelligenza artificiale. Per intercettare nuovi talenti, le imprese sono chiamate a superare i cliché e cambiare rotta: “Le aziende devono offrire ambienti in cui ognuno sia riconosciuto come persona e non soltanto sulla base della performance”, ha dichiarato Betty Pagnin, founder di BuddyJob e Equity Partner di OneDay Group

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ