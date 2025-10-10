María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025

María Corina Machado ha vinto il premio Nobel per la Pace nel 2025. Attivista venezuelana per i diritti umani, è stata deputata dell'Assemblea nazionale del Venezuela dal 2011 al 2014
