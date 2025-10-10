Esplora tutte le offerte Sky
María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025

Mondo

María Corina Machado ha vinto il premio Nobel per la Pace nel 2025. Attivista venezuelana per i diritti umani, è stata deputata dell'Assemblea nazionale del Venezuela dal 2011 al 2014

