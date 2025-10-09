Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai vince il premio Nobel per la Letteratura 2025. "Per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte", si legge nella motivazione dell'Accademia di Svezia
Lo scrittore ungherese Laszlo Krasznahorkai ha vinto il premio Nobel per la Letteratura 2025. Nelle motivazioni dell'Accademia di Svezia, che assegna il riconoscimento, si legge: "Per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte".
Chi è László Krasznahorkai
László Krasznahorkai è nato nel 1954 a Gyula, una piccola cittadina nel sud-est dell’Ungheria, vicino al confine con la Romania. È autore di romanzi e raccolte di racconti. Nel 2015 ha vinto l'International Man Booker Prize, nel 2019 il National Book Award for Translated Literature. È stato anche finalista del Premio Gregor Von Rezzori e del Premio Strega Europeo 2017. È considerato uno dei maggiori scrittori ungheresi viventi. Ha scritto di mondi di brutalità e bellezza, dove non c'è salvezza e poca speranza, e ha riflettuto a lungo sul male. È arrivato alla conclusione che a vincere è “la forza irresistibile della debolezza della gentilezza”.
I suoi libri
Il primo romanzo di Krasznahorkai è Sátántangó, pubblicato nel 1985 e che è stato un caso letterario in Ungheria. Il romanzo, come spiega l'Accademia di Svezia nella biografia dell'autore, ritrae in termini fortemente suggestivi un gruppo di residenti indigenti in una fattoria collettiva abbandonata nella campagna ungherese, poco prima della caduta del comunismo. Il libro è stato trasformato in un film molto originale nel 1994 in collaborazione con il regista Béla Tarr. Tra i libri di Krasznahorkai pubblicati in Italia da Bompiani, oltre a Sátántangó, ci sono Melancolia della resistenza, Il Ritorno del Barone Wenckheim, Guerra e guerra, Seiobo è discesa quaggiù.
