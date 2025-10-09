Laszlo Krasznahorkai vince il Premio Nobel per la Letteratura 2025

Chi è László Krasznahorkai

László Krasznahorkai è nato nel 1954 a Gyula, una piccola cittadina nel sud-est dell’Ungheria, vicino al confine con la Romania. È autore di romanzi e raccolte di racconti. Nel 2015 ha vinto l'International Man Booker Prize, nel 2019 il National Book Award for Translated Literature. È stato anche finalista del Premio Gregor Von Rezzori e del Premio Strega Europeo 2017. È considerato uno dei maggiori scrittori ungheresi viventi. Ha scritto di mondi di brutalità e bellezza, dove non c'è salvezza e poca speranza, e ha riflettuto a lungo sul male. È arrivato alla conclusione che a vincere è “la forza irresistibile della debolezza della gentilezza”.