È l’autrice sudcoreana Han Kang la vincitrice del Nobel per la Letteratura 2024, premiata per la sua "intensa prosa poetica che mette a confronto traumi storici ed espone le fragilità della vita umana". È il quarto riconoscimento dell’anno assegnato, dopo quello per la Medicina (Victor Ambros e Gary Ruvkun), per la Fisica (Hopfield e Hinton) e per la Chimica (Baker, Hassabis e Jumper). Domani, 11 ottobre, sarà il turno del Premio per la Pace. Lunedì 14 l’ultimo, quello per l’Economia.

Chi è Han Kang, Premio Nobel per la Letteratura 2024

Han Kang, figlia dello scrittore Han Seung-won, è nata a Gwangju, il 27 novembre 1970. Studia letteratura coreana a Seoul e debutta con una raccolta di poesie nel 1993 (Winter in Seoul). Nella capitale sudcoreana insegna dal 2013 scrittura creativa, presso il Seul Institute of the Arts. Nel 2016 vince il Man Booker International Prize con La vegetariana, romanzo in cui la protagonista fa i conti con il giudizio della società per la sua scelta di non mangiare carne, sviluppando una malattia mentale e venendo abbandonata dalla famiglia. Un anno dopo Atti umani – pubblicato in patria nel 2014 ma in Italia soltanto nel 2017 - le vale il Premio Malaparte: racconta della rivolta popolare finita in massacro di Gwanju (18 maggio 1980). Tra le sue opere pubblicate in Italia - da Adelphi - anche L'ora di Greco e Convalescenza.

Han Kang e la Biblioteca del futuro

Han Kang è tra gli autori che hanno deciso di prendere parte alla Biblioteca del futuro, progetto nato da un’idea dell’artista scozzese Katie Paterson: il suo manoscritto inedito Dear Son, My Beloved (consegnato nel 2019) verrà pubblicato solamente nel 2114, 100 anni dopo l’avvio della Biblioteca, insieme alle opere di altri scrittori.