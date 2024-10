Baker, Hassabis e Jumper vincono il Premio Nobel per la Chimica 2024

Le motivazioni

L'americano David Baker, 62 anni, dell'Università di Washington a Seattle, è stato premiato "per la progettazione computazionale delle proteine". In altre parole, per avere compreso per primo come studiare la struttura delle proteine e, su questa base, come progettarne di nuove, utili per ottenere farmaci, vaccini, nanomateriali o sensori. Per questo suo ruolo pionieristico divide il Nobel a metà con il britannico Demis Hassabis, 48 anni, e l'americano John M. Jumper, 39 anni. Hassabis e Jumper, entrambi della Google DeepMind di Londra, hanno ricevuto il Premio "per la previsione della struttura delle proteine". “Il Premio Nobel per la Chimica 2024 riguarda le proteine, geniali strumenti chimici della vita. David Baker è riuscito nell'impresa quasi impossibile di costruire tipi di proteine ​​completamente nuovi. Demis Hassabis e John Jumper hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale per risolvere un problema vecchio di 50 anni: prevedere le strutture complesse delle proteine. Queste scoperte hanno un potenziale enorme”, ha spiegato la Royal Swedish Academy of Sciences.