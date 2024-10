Victor Ambros e Gary Ruvkun vincono il Premio Nobel per la Medicina

Sono Victor Ambros e Gary Ruvkun i vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2024, "per la scoperta dei microRNA e il loro ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". Il riconoscimento - come sempre annunciato dal Nobel Forum del Karolinska Institutet di Stoccolma, Svezia - è il primo dell’anno a essere assegnato. Domani, 8 ottobre, sarà il turno del Nobel per la Fisica. Il 9 ottobre toccherà a quello per la Chimica, il 10 per la Letteratura, l’11 per la Pace, il 14 per l’Economia.