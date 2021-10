3/12 ©Getty

DANIEL BOVET – È il biochimico ed esperantista Daniel Bovet il secondo italiano a vincere il Nobel, nel 1957. Nasce in Svizzera nel 1907, dove studia e completa un dottorato in zoologia e anatomia comparata. Lavora poi in Francia e in Italia, dove prende la cittadinanza nel 1947. Nella sua lunga carriera scopre la pirilamina, il primo farmaco antistaminico nella storia

