Premio Nobel Medicina 2021, oggi l’annuncio: chi sono i favoriti

Lunedì 4 ottobre inizia la settimana dedicata agli annunci dei premi Nobel. Si comincia a Stoccolma con l’assegnazione del Nobel per la Fisiologia e Medicina. Da programma, l'annuncio è previsto per le ore 11.30. L’anno scorso il riconoscimento era andato al trio Alter, Houghton e Rice per il loro lavoro nella scoperta del virus dell’epatite C . Grande attesa quindi per vedere chi vincerà nel 2021, in un momento particolare per il settore medico, vista la pandemia di Covid-19 ancora in corso ( LO SPECIALE ).

I possibili favoriti

Qualche giorno prima dell’annuncio è stata diffusa la consueta lista messa a punto dagli esperti di Clarivate Analytics, che selezionano i candidati considerati tra i favoriti, usando come metro di giudizio le citazioni ricevute dai loro lavori tra le pubblicazioni scientifiche. Come spiega Wired, “la classifica è il risultato dell’analisi condotta dall’Institute for Scientific Information (Isi), che ogni anno valuta l’impatto dei ricercatori che hanno maggiormente influenzato la comunità scientifica internazionale”. Per quanto riguarda la Fisiologia e la Medicina, per il 2021 viene citato come papabile Nobel il professor Jean-Pierre Changeaux, neurobiologo che si è dedicato allo studio della struttura molecolare dei canali di membrana e dei recettori, inserito in lista soprattutto per il suo lavoro sui neurorecettori. Altri favoriti sarebbero Toshio Hirano e Tadamitsu Kishimoto, per la “scoperta dell’interleuchina-6, una molecola che stimola le difese immunitarie, e la coppia formata da Karl M. Johnson e Ho Wang Lee, virologi che hanno identificato e isolato il virus Hantaan responsabile della febbre emorragica con sindrome renale.