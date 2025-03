Eclissi solare parziale 2025: dove, come e quando vederla

L’intensità del fenomeno sarà differente anche a seconda della posizione geografica da cui si osserverà l’eclissi. Le regioni del sud Italia vedranno la superficie solare coperta solo per il 4% e la percentuale di copertura aumenterà salendo verso nord

Dopo l’eclissi di Luna del 14 marzo, arriva quella di sole a fine mese. Sabato 29 marzo sarà possibile assistere – anche dall’Italia – a un’eclissi solare parziale. Sarà visibile dall’Italia, ma il disco del sole sarà “coperto” solo in parte dalla sagoma della Luna. Infatti l’eclissi solare si verifica quando, durante i moti di rotazione e rivoluzione della terra, la Luna si interpone tra il nostro pianeta e il sole. In questo caso il satellite oscura totalmente (eclissi totale) o parzialmente (eclissi parziale) la luce solare. A questo secondo tipo appartengono anche le eclissi di Sole anulari, che si verificano quando la Luna si frappone interamente davanti alla nostra stella ma a una distanza tale da non oscurarla completamente, creando invece una sorta di anello di luce.