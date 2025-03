L'eclissi totale di Luna all'alba, visibile solo dalle Americhe

L'intero evento è durato circa 6 ore ed è andato in onda in diretta grazie al Virtual Telescope e al suo gruppo internazionale di astrofotografi dispiegati negli Stati Uniti, a Panama e in Canada. La diretta, disponibile sul sito, è iniziata alle 5,30 italiane del 14 marzo fino al termine dell'eclissi

Questa mattina all’alba la Luna si è presa la scena con un'eclissi totale, passando nell'ombra proiettata dalla Terra. Il fenomeno è iniziato alle 04,57 ora italiana con l'ingresso nella penombra per poi entrare nell'ombra vera e propria intorno alle 06,09 e culminare alle 07,59. L'evento è stato visibile nella sua totalità solo dalle Americhe, mentre dal nostro Paese è stato possibile seguirne solo le primissime fasi: questo perché, come ricorda l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, la Luna tramonta poco dopo l'ingresso nell'ombra e anche nei momenti precedenti è dunque molto bassa sull'orizzonte occidentale.

Le fasi dell'eclissi

La Luna ha iniziato a tingersi di rosso durante un'eclissi totale, un raro spettacolo celeste che sarà seguito fra due settimane da un'eclissi parziale di Sole. L'eclissi lunare visibile nella sua fase totale dal continente americano, da gran parte dell'oceano Pacifico e Atlantico, nonchè dall'estremità occidentale dell'Europa e dell'Africa, è la prima del 2025. Questo fenomeno si verifica circa due volte l'anno, quando il Sole, la Terra e la Luna sono perfettamente allineati e la Luna è nella sua fase piena. La stella scivola nell'ombra della Terra, che quindi scherma i raggi solari, e perde gradualmente il suo chiarore. Durante questo fenomeno, però, la Luna non cancella completamente la luce e assume una colorazione rossastra.

L'intero evento è durato circa 6 ore ed è andato in onda in diretta grazie al Virtual Telescope e al suo gruppo internazionale di astrofotografi dispiegati negli Stati Uniti, a Panama e in Canada. La diretta, disponibile sul sito, è iniziata alle 5,30 italiane del 14 marzo fino al termine dell'eclissi.

Tra pochi giorni, il 29 marzo, un'eclissi solare parziale coprirà parte del globo terrestre. Sarà visibile in Canada orientale, Europa, Russia settentrionale e Africa nordoccidentale. Come nel caso dell'eclissi lunare, anche l'eclissi solare si verifica quando il Sole, la Luna e la Terra sono perfettamente allineati. Ma questa volta sarà la Luna a frapporsi tra il Sole e la Terra e a occultare la stella, totalmente o parzialmente. Anche in caso di eclissi parziale, il Sole non dovrebbe essere osservato direttamente a occhio nudo, ma solo con l'ausilio di occhiali speciali. I suoi raggi possono bruciare la retina, con conseguenze irreversibili.