Eclissi lunare totale 2025: dove, come e quando vederla

Questa notte il cielo regalerà un fenomeno straordinario che viene chiamato "Luna Rossa" o "Luna di Sangue". L’evento si verificherà in gran parte del mondo, ma i migliori punti di osservazione saranno in America. In Europa il fenomeno sarà parziale

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2025 si verificherà un’eclissi lunare totale, il fenomeno renderà la Luna di un suggestivo colore rosso. L’evento atmosferico sarà osservabile in gran parte del mondo, ma i migliori punti di osservazione saranno in America. In Europa il fenomeno sarà parziale, mentre in Asia orientale si manifesterà al sorgere della Luna. A differenza delle eclissi solari, quelle lunari possono essere osservate senza protezioni particolari per gli occhi, quindi sarà possibile ammirare il fenomeno senza rischi. L’ideale è scegliere un luogo con poca illuminazione artificiale, come campagne, colline o spiagge, per godere appieno della visione.

Luna di sangue

L’effetto ottico della Luna piena di Marzo, è noto come “Luna di sangue”e si manifesta quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, bloccando la luce solare diretta. Tuttavia, i raggi solari vengono deviati dall’atmosfera terrestre e, poiché le lunghezze d’onda blu e verdi si disperdono più facilmente, la luce rossa arriva fino alla superficie lunare. Il risultato sarà una Luna dal colore che varia tra rosso intenso e marrone scuro, a seconda delle condizioni atmosferiche.