Marte, la Nasa scopre una roccia a forma di popcorn: indagano geologi

Le ipotesi sull’origine

Queste strane formazioni rocciose potrebbero essersi formate in seguito al passaggio dell'acqua sotterranea nei pori della roccia, ma potrebbero anche essere il risultato di processi vulcanici, come il rapido raffreddamento di goccioline di roccia fusa durante un'eruzione, o dell'impatto di meteoriti sui quali si condensano particelle di roccia vaporizzata. "Ciascuno di questi meccanismi di formazione avrebbe implicazioni molto diverse per l'evoluzione di queste rocce” ha detto il gruppo che lavora alla missione in una nota pubblicata sul sito della Nasa” quindi i ricercatori stanno lavorando duramente per determinarne il contesto e l'origine. “Ciò sarà fondamentale” aggiungono “per comprendere il loro ruolo nella storia geologica del bordo del cratere Jezero”.