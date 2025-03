Marte, la polvere potrebbe essere pericolosa per le missioni

La polvere marziana potrebbe rappresentare un rischio per la salute degli esseri umani che esplorano il pianeta rosso, secondo uno studio. I ricercatori sottolineano che limitare l'esposizione alla polvere marziana è essenziale, richiedendo filtri dell'aria, tute spaziali autopulenti e dispositivi di repulsione elettrostatica

Da lontano Marte sembra meraviglioso, ma inviare astronauti a esplorare il pianeta potrebbe essere pericoloso, a causa della presenza di polvere tossica. Un nuovo studio pubblicato su The Guardian identifica alcuni dei rischi per la salute dell’uomo e propone un tipo di equipaggiamento protettivo per gli astronauti .