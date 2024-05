Morta la scrittrice Alice Munro, premio Nobel per Letteratura nel 2013

L'autrice aveva 92 anni e soffriva di demenza. Si è spenta in una casa di riposo nella provincia dell'Ontario, secondo quanto ha riferito la sua famiglia citata dal quotidiano canadese The Globe and Mail. La scrittrice aveva dato addio alla scrittura nel 2013, anno in cui vinse il Nobel

È morta la scrittrice canadese Alice Munro, premio Nobel per la letteratura nel 2013. Aveva 92 anni. Munro, che soffriva di demenza, è morta in una casa di riposo nella provincia dell'Ontario, secondo quanto ha riferito la sua famiglia citata dal quotidiano canadese The Globe and Mail. La scrittrice decise di dire addio alla scrittura nel 2013, anno in cui vinse il Nobel.