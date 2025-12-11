La Nobel Machado è a Oslo: oggi l'incontro con il premier norvegese

Maria Corina Machado è a Oslo. Incontrerà il premier norvegese e altre autorità dopo che la figlia ha ritirato per lei il Premio Nobel per la Pace. La leader venezuelana, assente dalla scena pubblica da undici mesi, è riapparsa salutando i sostenitori dal suo hotel. "Per più di 16 mesi non ho potuto abbracciare o toccare nessuno”, ha dichiarato in un’intervista alla Bbc

La premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana, è a Oslo. Oggi incontrerà il premier norvegese Jonas Gahr Store, il presidente del parlamento norvegese e altre figure istituzionali, all’indomani della cerimonia in cui il Premio Nobel è stato ritirato in sua assenza dalla figlia. "Per più di 16 mesi non ho potuto abbracciare o toccare nessuno. Improvvisamente, nel giro di poche ore, ho potuto vedere le persone che amo di più, toccarle, piangere e pregare con loro”, ha dichiarato Machado in un'intervista alla Bbc da Oslo. La vincitrice del premio Nobel terrà una conferenza stampa prevista alle 10.15, ora italiana.

Machado: “Tornerò in Venezuela per continuare ad aiutare la nostra causa”



La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha confermato che intende tornare in Venezuela, durante la sua prima apparizione pubblica in Norvegia dopo quasi un anno di clandestinità. "Certo che torno", ha riferito. "So esattamente i rischi che corro", ha sottolineato parlando ai media a Oslo. L'ex deputata liberale ha poi rivelato che la partenza dal suo Paese è stata effettuata in condizioni estreme. "Lasciare il Venezuela oggi, in queste circostanze, è molto, molto pericoloso", ha dichiarato alla Bbc. "Sono qui perché molti uomini e donne hanno rischiato la vita", ha aggiunto. Secondo funzionari statunitensi, è partita martedì su un'imbarcazione diretta a Curaçao.

L’agenda norvegese di Machado



Il primo ministro norvegese ha dichiarato, intervistato dall'emittente di servizio pubblico norvegese Nrk, che "sarà emozionante incontrare Machado”. L’incontro è in programma in mattinata. "È una persona che probabilmente ha vissuto un'esperienza molto drammatica. Quindi non vedo l'ora di ascoltarla e di sentire la sua opinione sugli sviluppi in Venezuela", ha aggiunto. Secondo il programma, Machado andrà allo Stortinget, il parlamento norvegese, dove farà una visita ufficiale. Durante la sua visita incontrerà il presidente del parlamento Masud Gharahkhani e membri della commissione affari esteri e difesa. La visita di Machado in Norvegia all'indomani della consegna del Nobel è successiva a settimane di silenzio. Alla cerimonia di Oslo erano presenti diversi leader latinoamericani, tra cui i presidenti di Argentina, Ecuador, Panama e Paraguay, in segno di sostegno alla causa democratica venezuelana. Il Comitato norvegese per il Nobel ha definito Machado "un esempio straordinario di coraggio civile" e ha sottolineato che in Venezuela "il potere autoritario non potrà prevalere sulla resistenza del popolo".