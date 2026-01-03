Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attacco al Venezuela, le esplosioni a Caracas

Mondo

In Venezuela sono avvenute almeno sette esplosioni nella città di Caracas. Il presidente venezuelano Maduro ha definito le detonazioni, che hanno anche coinvolto una grande base militare, una "gravissima aggressione Usa".

Prossimi video

Esplosioni Caracas, media: quartieri al buio

Mondo

Venezuela, le immagini delle esplosioni a Caracas

Mondo

Sky TG24 Mondo, la puntata del 2 gennaio 2026

Mondo

Tragedia Crans-Montana, i passi dell'inchiesta

Mondo

Trump minaccia l'Iran se dovesse intervenire contro i manifestanti

Mondo

Crans Montana, le testimonianze presenti: corpi in fiamme e cadaveri a terra

Mondo