Attacco hacker, Zingaretti: “Attivo il sito di prenotazione vaccinale”

"Con 24 ore di anticipo sulla tabella di marcia è stato ripristinato nel Lazio il servizio di prenotazione dei vaccini antiCovid in tempi record. È un segnale importante e ringrazio tutti i nostri operatori, compresa la parte informatica, che non si sono mai fermati", scrive in una nota l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Si cercano gli indirizzi IP da cui è partito l’attacco

E mentre tornano a ripartire alcuni dei servizi interrotti, proseguono in modo serrato le indagini sul grave attacco hacker contro il Centro Elaborazione Dati della Regione. Gli investigatori sono infatti alla ricerca degli indirizzi IP da cui è partita l’azione. In questo ambito potrebbe risultare determinante, per accelerare le ricerche, il supporto fornito da Fbi e Europol. La Polizia Postale, che lavora su delega della Procura di Roma, sta analizzando i dati, sui file di log, acquisiti in questi giorni. L’obiettivo è capire da quale Paese è partita l’azione.