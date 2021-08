Covid, quali Regioni sono vicine a soglie di ricoveri e t. intensive

1/18 ©Ansa

Con l'aumento dei casi di Covid nelle ultime settimane, l'occupazione dei posti letto in area non critica e in terapia intensiva resta stabile a livello nazionale, ma alcune Regioni stanno vedendo crescere questi valori. Ecco quelle che si stanno avvicinando di più alla soglia che stabilisce l'ingresso in zona gialla (10% in terapia intensiva, 15% in area non critica)



Lo speciale coronavirus