5/12 ©Ansa

Il Green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali, ha spiegato il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini rispondendo al question time alla Camera. Gelmini ha sottolineato che, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la capienza sarà dell'80% anche in zona gialla