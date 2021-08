Il ministro della Salute è intervenuto in conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato il nuovo decreto legge sulla certificazione verde: “Obbligatorio per tutto il personale scolastico, stessa misura per l’università”. Sui trasporti: “Vogliamo rendere più sicuri i mezzi a lunga percorrenza”

"Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. I numeri davanti a noi sono incoraggianti con 70 milioni di dosi somministrate: in questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e tutelare liberta. Sono tre gli ambiti che riteniamo decisivi per il nostro Paese: il primo è la scuola perché possa riaprire in sicurezza e in presenza. Disponiamo dunque il Green pass obbligatorio per tutto il personale scolastico, stessa misura per l’Università. L’altro ambito ha a che fare con le infrastrutture e i trasporti: vogliamo rendere più sicuri i mezzi a lunga percorrenza". Cosi il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.