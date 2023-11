Antonio Albanese racconta "Cento Domeniche". VIDEO

Assolutamente si, potevo girarla a Taormina come a Messina, Campobasso o Cagliari. Ho semplicemente scelto di girarlo dove sono nato perché volevo circondarmi di persone che conosco e di una comunità che conosco, per sentirmi protetto in un argomento così delicato.

Lui risponde sempre, a chi glielo chiede, che si fidava di chi in Banca gestiva il suo conto corrente. Il suo è un ragionamento giusto, perché lui dice: “io ho sempre fatto con onestà il mio lavoro e non capisco perché non è stato così anche per gli altri”. A lui sembra impossibile questo tradimento, proprio perché ha sempre vissuto con garbo, con onestà e semplicità. Io ho la grande fortuna di arrivare da questo mondo operaio e proletario e nel film ho cercato di entrarci con rispetto, documentandomi per anni. Ho voluto girarlo nella provincia in cui sono nato (Olginate, Lecco) anche per raccontare questa comunità meravigliosa fatta di grandi lavoratori e ho voluto circondarmi di quella onestà che poteva dare forza e credibilità al film.

Antonio è una vittima di un crack bancario. Quello che mi interessava fare non era raccontare in se e per se un crack bancario ma le conseguenze sulle persone. Lui è vittima di un comportamento vigliacco, che non è dettato dal sistema banche (che funziona e noi siamo qui anche per quello) ma che è dettato magari da una sola persona, vorace e bulimica, che segue la sua voglia di potere e facendo così tradisce persone profondamente oneste come il personaggio che interpreto nel film. Era importante per me raccontare un mondo onesto, un mondo operaio fatto di persone meravigliose che non sono le ultime ma sono i primi perché hanno sostenuto questo Paese e continuano a farlo. Ho cercato così di immedesimarmi in loro, rispettandoli. Il cast poi, fatto di amici e professionisti, mi rende molto orgoglioso del risultato.

"Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, conduce una vita mite e tranquilla: gioca a bocce con gli amici, si prende cura della madre anziana, ha una ex moglie con cui è in ottimi rapporti ed Emilia, la sua unica e amatissima figlia. Quando Emilia un giorno gli annuncia che ha deciso di sposarsi, Antonio è colmo di gioia, può finalmente coronare il suo sogno regalandole il ricevimento che insieme hanno sempre sognato potendo contare sui risparmi di una vita.

Non è la prima volta che cambi cifra e stile, lo hai dimostrato in più di un’occasione, in vari film e nei tuoi spettacoli teatrali. Detto questo, avevi paura in qualche modo di esporti in qualcosa di molto diverso rispetto a come è comunque abituato a vederti il pubblico?

Io proteggo con amore e orgoglio tutte le mie “maschere” comiche che mi hanno fatto conoscere al pubblico e naturalmente quando ho iniziato a lavorare a questo film mi sono chiesto se stavo facendo la scelta giusta. Credo però che alla base di ogni scelta ci debba essere l’impegno nel lavoro. Devi lavorare, studiare e cercare di impegnarti in ogni cosa che fai. A livello recitativo poi io credo che sia giusto cambiare, perché noi abbiamo uno strumento meraviglioso che è il nostro corpo ed è bello cambiare ritmo, sorprendere gli altri e io da spettatore amo quegli attori e quei registi che mi sorprendono. Di conseguenza io stesso voglio sorprendere chi mi segue perché vuol dire dare una dimostrazione sana e chiara di lavoro. Consideriamo anche il fatto che secondo me un film come Qualunquemente è una delle cose più drammatiche che io abbia mai fatto… dipende da quale punto di vista lo vuoi vedere. Nel corso della mia carriera ho lavorato con Pupi Avati, Soldini, Archibugi, Mazzacurati e ho imparato qualcosa da tutti loro. Il mio prossimo film sarà una commedia, quindi insomma è bello poter cambiare per poter crescere. Io sono quotidianamente alla ricerca di qualcosa che mi faccia crescere e non mi faccia annoiare ma che soprattutto non annoi il pubblico che per me è una divinità.

Perché hai intitolato il film Cento Domeniche?

Cento Domeniche è il nome della casa di un amico di mio padre perché l’ha costruita lavorando per cento domeniche, due anni di lavoro, il sabato e la domenica.

È un titolo molto importante che racconta di gente che ha lavorato veramente, che ha sostenuto questo Paese e non è gente capricciosa è gente vera che da qualche decennio a questa parte è stata dimenticata.