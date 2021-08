Come un gatto in tangenziale 2, attori e regista ospiti a Sky TG24

Il 26 agosto arriva in sala il sequel della fortunata commedia del 2017. Denise Negri ne ha parlato con Riccardo Milani, Paola Cortellesi e Antonio Albanese in un'intervista al tg delle 21. Il video

Arriva al cinema il 26 agosto Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (GUARDA IL TRAILER), sequel della fortunata commedia del 2017 diretto ancora una volta da Riccardo Milani e con la conferma nel cast di Paola Cortellesi, Antonio Albanese, ospiti di Sky TG24 nella serata del 23 agosto, per un’intervista realizzata da Denise Negri che potete vedere nel video in testa a questo articolo.

La trama del film

La storia del nuovo capitolo è ambientata a tre anni di distanza dal primo e dal termine della relazione tra Giovanni e Monica. La seconda, finita in carcere, si professa innocente e chiede aiuto all’ex, dando vita a un’altra serie di equivoci e paradossi estremamente divertenti con lo stesso sguardo attento sul sociale e sulla divisione del Paese, continuamente lacerato nella tensione tra centro e periferia.

L'intervista di Sky TG24

La trama del film, il suo sottotesto sociale, i suoi personaggi sono stati al centro della chiacchierata tra Denise Negri, il regista e gli attori, in un quarto d’ora in cui sono state mostrate diverse clip della pellicola, che a un cast già eccellente aggiunte un ispiratissimo Luca Argentero nel ruolo del parroco don Davide.