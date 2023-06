Grazie Ragazzi, da oggi in prima tv su Sky e NOW

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo il successo nelle sale italiane arriva in prima tv, "Grazie Ragazzi" emozionante commedia di Riccardo Milani, lunedì 12 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand. Il film sarà disponibile anche in 4K su Sky Cinema 4K (12 giugno, ore 21.15) e on demand.