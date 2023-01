Antonio Albanese ospite a "Stories". Domani 9 alle 21 su Sky Tg24

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È Antonio Albanese il protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24 (LO SPECIALE). Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Roberto Contatti, l’attore e regista si racconta in “Antonio Albanese – Una malinconica comicità”, in onda lunedì 9 gennaio alle 21 su Sky TG24, sabato 14 gennaio alle 12.15 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand. Un viaggio tra ricordi, aneddoti, cinema, teatro, un film da protagonista in uscita, il suo prossimo lavoro da regista e quel “giuoco giuoco” chiamato comicità.

Nelle sale dal 12 gennaio con “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani (produzione Palomar, Wildside, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky), Antonio Albanese interpreta una commedia commovente e appassionante in cui emerge il potere liberatorio dell’arte e la sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l’attesa. Accanto ad Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi, Fabrizio Bentivoglio.

“E’ un film che parla di sana umanità, in un certo senso di collettività, di rapporti. Ma soprattutto è un film che parla di quello che la cultura può fare, perché può non solo educare ma migliorare la vita di un po’ tutti noi. È una storia vera ed è il racconto di un uomo che scopre che con la cultura, le persone, che in questo caso sono ragazzi detenuti, rinascono, migliorano, diventano più belle, più buone, più capaci di ascoltare gli altri e di ascoltarsi”.