Si intitola I limoni d'inverno e vede Cristian De Sica, conosciuto per i suoi ruoli comici, in un’interpretazione drammatica, la seconda della sua carriera. Qui è un professore in pensione, vedovo e malato, che instaurerà un rapporto di amicizia molto tenero con una vicina di terrazzo. "Non ho mai interpretato un uomo buono, perbene come questo e come credo di essere”, ha spiegato De Sica durante la conferenza stampa del film, come riporta in queste ore l’Agi. Il film, diretto da Caterina Carone, vede protagonista assieme a Christian De Sica l’attrice Teresa Saponangelo, colei che interpreta la vicina di terrazzo del professore in pensione. La pellicola è in programma venerdì 27 ottobre alle 18 alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public. “Avevo il desiderio di fare un film in cui si parla di rispetto tra uomo e donna, di bontà, di amore, di amicizia perché non se ne può più di personaggi negativi e di film violenti”, spiega De Sica. “Penso che oggi al cinema si raccontano sempre il brutto, il nero, cose orrende, ma la gente ha bisogno di amore, di bene, del bello. Se oggi si facesse una commedia elegante come quelle con William Holden e Audrey Hepburn la gente correrebbe in sala”, aggiunge l’attore. Il film vede Cristian De Sica interpretare per la prima volta non tanto un ruolo da protagonista drammatico, dato che già ne aveva impersonato uno nel lungometraggio di Pupi Avati Il figlio più piccolo, ma semmai un personaggio buono. Nel film di Avati, infatti, De Sica ha smesso le vesti comiche per indossare quelle drammatiche cariche però di tanta cattiveria: era un uomo cinico, mentre nel film I limoni d'inverno per la prima volta è un uomo buono in un film non comico. Il suo personaggio è realistico, convincente, e riesce a essere molto commovente. In fondo a questo articolo trovate il trailer ufficiale del film I limoni d’inverno.

Pietro ed Eleonora, interpretati da Christian De Sica e Teresa Saponangelo



Lui è Pietro, protagonista maschile eccezionale in questa inedita veste di uomo buono che non deve a tutti i costi fare ridere, ma bravissima è anche la sua comprimaria, l'attrice Teresa Saponangelo che interpreta Eleonora.

I due personaggi non si conoscono ma, grazie alla vicinanza dei terrazzi di ciascuno, iniziano a intessere un dialogo, dapprima una conversazione molto blanda e di circostanza che pian piano si trasformerà in un coro a due voci profondo, che li aiuta ad alleviare il dolore che ciascuno porta nel cuore, un dolore per qualcosa di grave. Entrambi hanno un segreto che tentano di nascondere a sé e agli altri. L'uomo e la donna si conosceranno grazie all'attività di giardinaggio sul terrazzo a cui entrambi si dedicano con grande passione.

Il personaggio di Pietro sta perdendo la memoria, in maniera drammatica e dolorosa. Ma la poesia, la dolcezza e la sincerità di questo film riescono a lenire come un balsamo ogni ferita, sia di chi sta dentro sia di chi sta fuori dallo schermo. Cast e pubblico, insieme, si ritrovano quindi stupiti dal notare quanto la bontà riesca a contagiare, più di quell’algoritmo dell’indignazione e dell’odio che ormai domina il mondo, alla base com'è dei social network che ci intrappolano in una morsa da hater.

Per mettere radici vere come quelle delle piante che Pietro ed Eleonora curano sul proprio terrazzo, non c'è Facebook che tenga: l'unico modo per instaurare una vera amicizia è guardarsi negli occhi, toccarsi le mani, essere uno accanto all'altro e mostrare senza filtri cosa si sta provando, senza che un emoticon lo debba dire al posto nostro.

I limoni d'inverno arriverà nelle sale il 30 novembre distribuito da Europictures.