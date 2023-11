Il 7 settembre l'attore, rintracciato per caso in zona, ha accompagnato l'attrice in ambulanza dopo il malore che l'ha colpita in un ristorante di New York

“All’improvviso tutto è diventato nero ed è finita con la testa contro il muro e mi è venuta la schiuma alla bocca”. In un’intervista rilasciata a Glamour Brooke Shields, 58 anni, ha raccontato di essere stata ricoverata priva di conoscenza in un ospedale di New York per una grave crisi epilettica avvenuta il 7 settembre, a pochi giorni dall’inizio del one woman show Previously Owned by Brooke Shields. L’attrice, intenta nei preparativi dello spettacolo, ha percepito un senso di disorientamento ma ha raggiunto ugualmente un ristorante, dove ha però avvertito un peggioramento immediato. Quando ha ripreso conoscenza, Shields aveva accanto Bradley Cooper. “Ero incredula” ha raccontato Shields, che ha successivamente ricostruito il motivo della presenza dell’attore. Il sommelier del ristorante dove ha accusato il malore, infatti, ha tentato di rintracciare il marito Chris. Ha tuttavia risposto un assistente, che ha poi contattato Cooper che per caso si trovava in zona ed è quindi salito con l'attrice in ambulanza.