Oscar 2021: la cerimonia sarà dal vivo e in diverse location

La consegna delle statuette avverrà in presenza e si svolgerà contemporaneamente in vari luoghi, compreso il consueto Dolby Theatre

Quest’anno la cerimonia degli Oscar, prevista per il prossimo 25 aprile, sarà chiaramente diversa da qualsiasi altra edizione precedente per via dell’emergenza Covid (qui gli aggiornamenti). Tuttavia l'Academy ha appena fatto sapere attraverso le dichiarazioni di un portavoce che la consegna delle statuette sarà in presenza e che si terrà non solo nella consueta location, ossia il Dolby Theatre, ma anche in altre location diverse. A riportare la dichiarazione giunta poche ore fa dall’Academy attraverso un portavoce è Variety.

La dichiarazione del portavoce dell’Academy

Le parole che giungono in via ufficiale dall'Academy pongono l'accento ovviamente sulla priorità massima, ossia la sicurezza e la salute pubblica, senza tralasciare la voglia di "live" che tanto anima tutti noi, dopo tanti mesi di fruizione esclusivamente online.

"In quest’anno così unico che ha chiesto così tanto a così tante persone, l'Academy è determinata a presentare gli Oscar in maniera assolutamente inedita, dando la priorità alla salute pubblica e alla sicurezza di tutti coloro che parteciperanno. Per fare lo show dal vivo che il pubblico che arriva da ogni parte del mondo vuole vedere, nel pieno rispetto delle regole imposte dalla pandemia, la cerimonia sarà trasmessa dal vivo da diverse location, compreso lo storico Dolby Theatre. Attendiamo con impazienza di fornirvi presto nuovi dettagli”, ha dichiarato il portavoce.

Non sappiamo ancora come sarà la cerimonia degli Oscar 2021 e - se il portavoce dell'Academy ha concluso la sua dichiarazione dicendo che loro attendono con impazienza di fornirci altri dettagli - figuriamoci con quanta impazienza attendiamo noi di sapere come si svolgerà uno degli eventi più importanti dello showbiz… Di certo l'organizzazione avrà guardato anche alle formule scelte dalle altre cerimonie dello stesso genere, Emmy Awards e Golden Globe in primis. Lo scorso settembre, gli Emmy Awards sono stati consegnati con quella che potremmo definire una formula mista: Jimmy Kimmel ha presentato dal vivo e anche le performance musicali si sono tenute in maniera live. I candidati, invece, hanno seguito l'evento da remoto, via Zoom.

I Golden Globes - che si terranno il 1° marzo - sceglieranno una formula che forse in qualche modo ha ispirato quella delle location multiple appena annunciata dall’Academy: la cerimonia verrà trasmessa da due posti differenti, addirittura da due città diverse, una su una costa e una sull’altra.

Tina Fey presenterà dalla Rainbow Room di New York mentre Amy Poehler dal consueto Beverly Hilton Hotel di Los Angeles.