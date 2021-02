Il film di Gianfranco Rosi entra nella pre-selezione dei migliori 15 documentari in corsa per la nomination. “Due” è invece il candidato francese diretto dall’italiano Filippo Meneghetti già nominato al Golden Globe come miglior film straniero. Nelle shortlist anche, per la migliore canzone originale, "Io Sì" cantata da Laura Pausini da "The Life Ahead (La Vita Davanti a Sé)" di Edoardo Ponti con la madre Sophia Loren. “Pinocchio” di Matteo Garrone compete nella categoria make up e acconciatura Condividi:

"Notturno" di Gianfranco Rosi entra nella shortlist dei migliori 15 documentari in corsa per la nomination agli Oscar. Il film di Rosi, distribuito in Nord America dalla Super Ltd, divisione di Neon, non è invece rientrato nella pre-selezione di nove pellicole che concorrono per il miglior film straniero, che include però “Due”, il candidato francese diretto dall’italiano Filippo Meneghetti già nominato al Golden Globe come miglior film straniero. Nelle shortlist anche, per la migliore canzone originale, "Io Sì" da "The Life Ahead (La Vita Davanti a Sé)" di Edoardo Ponti con la madre Sophia Loren: il brano è cantato da Laura Pausini. “Pinocchio” di Matteo Garrone compete nella categoria make up e acconciatura. Nella categoria dei cortometraggi documentari c'è “Cosa farebbe Sophia Loren” di Ross Kauffman con Sophia Loren e Edoardo Ponti. Le candidature estratte dalla shortlist saranno annunciate il 15 marzo e le statuette saranno attribuite il 25 aprile, in ritardo di due mesi a causa della pandemia da coronavirus.

“La vita davanti a sé" in corsa anche per i Golden Globe approfondimento Golden Globe 2021, nomination per Laura Pausini. Sophia Loren non c'è “La vita davanti a sé” è in corsa anche per la 78^ edizione dei Golden Globe Awards, slittata in avanti di qualche mese rispetto al calendario tradizionale (si svolgerà domenica 28 febbraio): doppia candidatura, annunciata il 3 febbraio scorso, come miglior film in lingua straniera e come miglior canzone, frutto della collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren e Niccolò Agliardi. Resta un po' di rammarico per la mancata nomination a Sophia Loren: per lei l'appuntamento con la storia è rimandato al 15 marzo, quando proverà a ottenere una storica candidatura all'Oscar a 56 anni di distanza dalla precedente. Ecco le shortlist delle categorie annunciate finora degli Oscar 2021.

Documentario leggi anche Nomination ai British Indipendent Film Award per "Notturno" di Rosi Sono 15 i film selezionati tra i 238 presentati. “All In: The Fight for Democracy” “Boys State” “Collective” “Crip Camp” “Dick Johnson Is Dead” “Gunda” “MLK/FBI” “The Mole Agent” “My Octopus Teacher” “Notturno” “The Painter and the Thief” “76 Days” “Time” “The Truffle Hunters” “Welcome to Chechnya” Cortometraggio Documentario La shortlist contiene dieci corti selezionati tra 114 presentati. “Abortion Helpline, This Is Lisa” “Call Center Blues” “Colette” “A Concerto Is a Conversation” “Do Not Split” “Hunger Ward” “Hysterical Girl” “A Love Song for Latasha” “The Speed Cubers” “What Would Sophia Loren Do?”

Miglior film straniero approfondimento La vita davanti a sé, l'intervista di Sky Tg24 a Sophia Loren e Ponti La shortlist contiene 15 film, complessivamente i candidati di quest’anno provenivano da 93 paesi. Bosnia and Herzegovina, “Quo Vadis, Aida?” Chile, “The Mole Agent” Czech Republic, “Charlatan” Denmark, “Another Round” France, “Two of Us” Guatemala, “La Llorona” Hong Kong, “Better Days” Iran, “Sun Children” Ivory Coast, “Night of the Kings” Mexico, “I’m No Longer Here” Norway, “Hope” Romania, “Collective” Russia, “Dear Comrades!” Taiwan, “A Sun” Tunisia, “The Man Who Sold His Skin” Make up e acconciatura Dieci i film in shortlist. “Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn” “Emma” “The Glorias” “Hillbilly Elegy” “Jingle Jangle: A Christmas Journey” “The Little Things” “Ma Rainey’s Black Bottom” “Mank” “One Night in Miami…” “Pinocchio” Miglior colonna sonora 15 film sono presenti nella shortlist tra i 136 presentati. “Ammonite” “Blizzard of Souls” “Da 5 Bloods” “The Invisible Man” “Jingle Jangle: A Christmas Journey” “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)” “The Little Things” “Mank” “The Midnight Sky” “Minari” “Mulan” “News of the World” “Soul” “Tenet” “The Trial of the Chicago 7”

Cortometraggio animato approfondimento Pinocchio, il film raccontato dal regista Matteo Garrone Dieci i film selezionati nella categoria tra i 96 presentati. “Burrow” “Genius Loci” “If Anything Happens I Love You” “Kapaemahu” “Opera” “Out” “The Snail and the Whale” “To Gerard” “Traces” “Yes-People” Cortometraggio Live Action Dieci i film selezionati tra i 174 presentati. “Bittu” “Da Yie” “Feeling Through” “The Human Voice” “The Kicksled Choir” “The Letter Room” “The Present” “Two Distant Strangers” “The Van” “White Eye” Effetti visivi Dieci film sono in corsa per le cinque nomination finali “Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn” “Bloodshot” “Love and Monsters” “Mank” “The Midnight Sky” “Mulan” “The One and Only Ivan” “Soul” “Tenet” “Welcome to Chechnya”