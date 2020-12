Nomination ai British Indipendent Film Award per "Notturno" di Rosi

Ennesimo riconoscimento internazionale per il documentario italiano, in corsa anche per la nomination all'Oscar 2021

Un altro prestigioso riconoscimento per Notturno di Gianfranco Rosi e, chissà, un altro mattoncino nella costruzione del sogno della nomination all'Oscar (lo scopriremo il 9 febbraio, quando verrà resa nota la shortlist dei 10 film in lizza, e il 15 marzo, quando lista verrà ridotta a cinque titoli). Il documentario di Rosi è stato inserito nella cinquina dei “migliori film indipendenti internazionali” e sarà in corsa ai prestigiosi BIFA (British Indipendent Film Awards) che verranno assegnati il prossimo febbraio.