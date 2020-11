approfondimento

Notturno di Gianfranco Rosi in concorso al Festival di Toronto

"Il devastante e sorprendentemente delicato film di Gianfranco Rosi sulla guerra e la sopravvivenza in Medio Oriente, che vale la pena cercare", come è stato definito dal New York Times, sarà dunque in corsa per i Bifa a Londra, dopo le nomination ai Critics Chioce Documentary Award e agli Ida Documentary Award, e dopo il viaggio che dalla Mostra del Cinema di Venezia l'ha portato nei più prestigiosi festival internazionali, dove è sempre stato accolto con partecipazione e calore: da Toronto a New York, da Chicago a San Paolo, da Busan a Tokio, fino all'Idfa di Amsterdam, presentato nell'ambito di una retrospettiva dedicata a Gianfranco Rosi, 'Guest of Honor' di questa edizione.