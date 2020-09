Venezia - Notturno, le impressioni a caldo del film in anteprima

Denise Negri ci racconta in anteprima da Venezia 77 le sue impressioni a caldo sul nuovo lavoro di Gianfranco Rosi. Per entrare nel film ancor prima di vederlo

E' arrivato al Lido uno dei film più attesi in concorso: Notturno di Gianfranco Rosi (LO SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA - I VIDEO). Ci ha impiegato tre anni, girando Kurdistan, Siria, Libano e Iraq per raccontare non tanto il conflitto, ma le macerie che ha lasciato dietro di sé.